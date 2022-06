23 giugno 2022 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il salario minimo è una battaglia di civiltà per il Paese, non potremo mollare e cedere finché non si chiuderà il capitolo di paghe da fame. Su questo c'è poco da discutere ma solo un obiettivo da raggiungere". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna.