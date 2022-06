Il nuovo modello Peugeot debutta nella Auto Valley della Cina con una nuova immagine del marchio

23 giugno 2022 a

- WUHAN, Cina, 22 giugno 2022 /PRNewswire/ -- La nuova Peugeot 408 ha fatto il suo debutto mondiale nella Wuhan Economic & Technological Development Zone (WHDZ), nota anche come Auto Valley della Cina. Con grande sorpresa, nel bel mezzo della parte anteriore della nuova 408, un nuovo logo con un leone a forma di scudo sostituisce il precedente cucciolo di leone in piedi come immagine del marchio.

Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazione di Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company LTD (DPCA). DPCA si è sviluppata insieme alla WHDZ negli ultimi trentanni.

Il 16 maggio 1991, con la missione di sviluppare l'industria automobilistica a livello nazionale, la WHDZ aveva ufficialmente gettato le fondamenta nel territorio dello Zhuankou di Wuhan. Questo vasto territorio desertico da molto tempo dormiente si è svegliato ed è decollato il sogno di costruire una capitale automobilistica per la Cina.

Dopo oltre 30 anni di sviluppo, la WHDZ si è trasformata da progetto in una città e la produzione annuale di automobili è passata da 1.000 a un milione, con un aumento di quasi 1.000 volte, rendendola una delle regioni con la più alta concentrazione di industrie automobilistiche della Cina.

In meno di 500 chilometri quadrati, ha attirato 9 aziende automobilistiche, 13 fabbriche di veicoli sono in fase di costruzione o già presenti con oltre 500 aziende di componentistica famose in tutto il mondo provenienti da Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Germania e Francia. Nella WHDZ le aziende automobilistiche statali, i nuovi arrivati e le forze emergenti si sviluppano insieme, elevando la regione a uno dei distretti automobilistici più competitivi del Paese e la WHDZ acquisisce la reputazione di Auto Valley della Cina.

Nell'ottobre 2002, la Dongfeng Company firmò un contratto di joint venture con il gruppo francese PSA Peugeot Citroen nella Grande Sala del Popolo di Pechino. Come parte importante del contratto, Peugeot è tornata sul mercato cinese ripristinandovi il marchio Peugeot. Nel corso degli anni, i modelli Peugeot 206, 307, 408 e altri ancora sono entrati in molte famiglie, facendo di Peugeot una delle principali joint venture automobilistiche della Cina.

In particolare, la Peugeot 408 è stata aggiornata e modificata molte volte dal suo lancio, con un volume complessivo di vendite di quasi 600.000 unità in 12 anni, tra cui quasi 8.000 esportate oltremare. Nel 2015, il modello 408 è stato messo in evidenza, con vendite annuali superiori a 100.000 unità ed è diventato la star di DPCA e Peugeot.

Il mercato automobilistico è sempre in rapida evoluzione. DPCA e Peugeot hanno registrato una crescita costante tra la concorrenza. A ottobre 2020, DPCA ha lanciato un progetto e una campagna al DPCA Automotive Cultural Festival. Il progetto migliora la strategia commerciale a medio termine di DPCA focalizzandola su prodotti più localizzati, un marketing più accurato, servizi più affidabili e operazioni più efficienti. La campagna orientata al cliente mira a offrire servizi di maggiore qualità durante l'intera esperienza di acquisto e utilizzo dell'auto.

Questi sforzi hanno introdotto dei cambiamenti. Nel 2021, Peugeot si è aggiornata con una nuova strategia di marchio per competere nuovamente nel mercato cinese delle autovetture. Nel 2021 Peugeot ha venduto 51.000 veicoli, registrando un aumento del 74% su base annua.

DPCA si concentra sul cliente e continua a portare avanti l'innovazione, il che rappresenta anche un valido aiuto per la WHDZ nella costruzione della Auto Valley della Cina e di un cluster di classe mondiale nel settore automobilistico.

Per rendere i prodotti più localizzati, sei mesi fa, Dongfeng Citroen ha lanciato il modello Versailles C5 X, che è diventato subito un successo di mercato. Ora la nuova 408 partita dalla Auto Valley della Cina è diventata globale con un futuro brillante.

