Giustizia: Mattarella, 'Salvi autorevole ed equilibrato in periodo difficile per magistratura'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Al procuratore generale uscente presso la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, "a nome del Consiglio e mio personale desidero esprimere un convinto ringraziamento per l'attività svolta nell'arco di tutta la sua eccellente carriera in magistratura, particolarmente nel ruolo così impegnativo attualmente rivestito. Ha assunto questo incarico in uno dei periodi più difficili della storia della nostra magistratura, assicurando una gestione autorevole ed equilibrata nei diversi ambiti di competenza del suo ufficio, sulla base di una lettura puntuale della realtà e delle norme".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

"Ha dimostrato autentica autonomia, ponendo il massimo impegno -ha aggiunto il Capo dello Stato- a tutela del valore costituzionale dell'esercizio della giurisdizione e della irrinunziabile sua indipendenza. Gli rinnovo un saluto riconoscente e un augurio per il futuro".