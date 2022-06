Cooperazione: ex presidente Mezzaluna Afghana Gailani, 'non date la pace per scontata'

23 giugno 2022 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "L'Afghanistan sta soffrendo da 44 anni, ultimo il terremoto, come se il resto non bastasse. Il messaggio del nostro popolo e soprattutto delle donne e che vi porto è: non date la pace per scontata". Lo ha detto la negoziatrice di pace ed ex presidente della Mezzaluna Afghana, Fatima Gailani, intervenendo alla 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo Coopera 2022 in corso a Roma.

"Per esserci - ha spiegato Gailani - la pace deve prendere radici in un Paese. C'è bisogno di poter guardare il futuro, l'Afghanistan dipende dall'aiuto internazionale, non dimentichiamo gli errori fatti. Oggi siamo di fronte a una situazione sia di pericoli che di opportunità: dopo 44 anni il paese può riuscire a risolvere i propri problemi. Se pensate di aiutarci, non dimenticate 35 milioni di persone che vivono in Afghanistan. Non abbandonate il nostro Paese, la pace – ha sottolineato - è collegata alla cooperazione. I negoziati di pace sono falliti perché è mancata la cooperazione ma non possiamo pensare che una situazione del genere si protragga ulteriormente. Non dimenticate i nostri cittadini e la nostra comunità".