Coni: Casaccia (Adr), ‘onorati di questa partnership'

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “Siamo onorati di aver fatto questo accordo con il Coni, cercheremo di semplificare, snellire ancora di più i viaggi degli atleti del Coni e dei loro materiali, per farli imbarcare senza ansie e stress. Favoriremo tutte le squadre e gli staff che ci rappresentano all'estero”. Lo ha detto Francesco Casaccia, responsabile Ufficio stampa di Adr nella conferenza stampa di presentazione della partnership tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell'Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per i Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria.