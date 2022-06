Calcio: Lotito, 'l'obiettivo è fare sempre meglio, allestiremo squadra per competere con tutti'

23 giugno 2022 a

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “L'obiettivo è fare sempre meglio ma non si fanno previsioni. I risultati si centrano, non si annunciano”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo aver visitato la mostra 'Uniformi & Casacche'. “Mercato? Non si fanno regali, si organizza una squadra che sia più competitiva di quella della scorsa stagione -aggiunge il numero uno del club biancoceleste-. Abbiamo avuto un periodo d'assestamento con una guida tecnica e un assetto tattico completamente diverso. Stiamo costruendo la squadra all'insegna di quello che è il nuovo assetto tecnico e con la possibilità di poter competere alla pari con tutti”.