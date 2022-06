Calcio: Lega Serie B, approvato all'unanimità il budget 2022-2023

23 giugno 2022 a

Milano, 23 giu. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi l'Assemblea di Lega Serie B nella sede di via Rosellini con tutte le società presenti. In apertura il presidente Mauro Balata ha dato un caloroso benvenuto alle nuove società che parteciperanno al prossimo campionato che vedrà una capillare distribuzione territoriale nel Paese "unito anche dal punto di vista calcistico".

Approvato all'unanimità il budget 2022/2023 che ancora una volta è contraddistinto da un'ottimizzazione dei costi, da un miglior efficientamento delle risorse e da nuovi investimenti finalizzati alla generazione di ricavi. Un budget che, nell'interesse delle società, per la prima volta viene presentato in anticipo di alcuni mesi rispetto al passato e che sarà continuamente monitorato, a tutela dei club, durante la stagione.

Sempre all'unanimità è stata adottata una rilevazione strumentale innovativa e oggettiva per la valutazione dei terreni di gioco che, come ha ricordato Balata sono "il biglietto da visita per il club, sia dal punto di vista televisivo che per il pubblico, e costituisce una tutela per la salute degli atleti oltre che una garanzia di spettacolarità del gioco". Confermate le cinque sostituzioni per gara e il format playoff e playout già in vigore nelle ultime stagioni. Definiti secondo i criteri geografici i due gironi, da 16, del campionato Primavera 2 che quest'anno prevede un totale di 32 squadre.