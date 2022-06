Calcio: incontro di mercato con l'Inter per Galliani, 'abbiamo parlato di tante cose'

23 giugno 2022 a

Milano, 23 giu. - (Adnkronos) - L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha avuto un incontro di mercato nella sede dell'Inter. Al termine del summit il dirigente del club brianzolo non s'è sbilanciato su Andrea Pinamonti, facendo capire però che non si tratta di una trattativa semplice. "Abbiamo parlato di tante cose -ha detto Galliani-. Pinamonti è un'opzione? Non so, vediamo, forse no. Sensi? Sì, abbiamo parlato anche di lui. Non abbiamo discusso invece di Gagliardini".