Bianco (Anci): 'Biutiamo Comuni ad usare bene risorse economia circolare'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “L'Italia è uno dei Paesi in Europa che ha il migliore indice di recupero di differenziata. Naturalmente non è tutta l'Italia che ha questo standard di qualità, prevalentemente concentrata nel Nord ma con un miglioramento ulteriore in questi ultimi anni al Sud. L'Anci sta aiutando i Comuni italiani, soprattutto del Sud, a fare un percorso di investimento intellettuale oltre che economico per raggiungere risultati accettabili in tutta Italia". Così Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, a margine dell'evento Missione Italia 2022.

"Lo stiamo facendo ad esempio accompagnandoli ad usare bene le risorse del Pnrr anche in questa materia non solo per la raccolta differenziata ma anche per il riuso, per utilizzare bene ciò che, anziché andare in discarica, può consentirci di recuperare energia e vita", aggiunge.