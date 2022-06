AV-Comparatives ha testato 27 diversi prodotti di sicurezza Windows e Android per i consumatori! In che misura sei protetto dai crimini informatici nella tua vita quotidiana?

23 giugno 2022 a

INNSBRUCK, Austria, 22 giugno 2022 /PRNewswire/-- AV-Comparatives, il laboratorio indipendente di valutazione di software di sicurezza certificato ISO, ha pubblicato i risultati dei suoi test a lungo termine per i prodotti antivirus di sicurezza Internet Windows e Android.

I prodotti delle società di sicurezza valutati dai test di AV-Comparatives includono:Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, Google, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Panda, Securion, TotalAV, Total Defense, Trend Micro, VIPRE.

Test antivirus per Windows: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/ Test antivirus per Android: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/mobile-security-reviews/

"Ci auguriamo che con questi test possiamo mantenere alta l'attenzione di utenti e fornitori sulla sicurezza dei sistemi e mitigare il panorama delle minacce in continua evoluzione", ha dichiarato Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives. "Affinché queste soluzioni continuino a crescere ed evolversi, test come questi sono cruciali per fornire accuratezza e responsabilizzare i soggetti coinvolti".

Dettagli e suggerimenti per gli utenti di Windows:

Il Real-World Protection Test condotto da AV-Comparatives effettua la simulazione in condizioni reali sulla base delle esperienze giornaliere degli utenti. Il test ha stabilito con precisione se ogni minaccia utilizzata è stata in grado di apportare modifiche al sistema oggetto di prova. Per garantire che i programmi di sicurezza non assillino gli utenti con falsi allarmi, AV-Comparatives sottopone tutti i prodotti a un test falso-positivo.

In totale, 5 prodotti hanno raggiunto il livello più alto, ADVANCED+, in questo Real-World Protection Test. Questi sono (in ordine alfabetico): Avast, AVG, Avira, Bitdefender e Kaspersky.

Dettagli e suggerimenti per gli utenti di dispositivi mobili

AV-Comparatives ha utilizzato oltre 3.000 recenti applicazioni dannose per il sistema operativo Android nel test di protezione da malware mobile. I risultati hanno mostrato chiaramente il vantaggio di utilizzare un prodotto antivirus di terze parti per proteggere gli smartphone dal malware Android.

In passato ai programmi di sicurezza veniva mossa la critica di un consumo rilevante della batteria del dispositivo. AV-Comparatives ha affrontato questo problema eseguendo un test di consumo della batteria. È stato misurato l'effetto di ciascun prodotto sulla durata della batteria durante l'uso quotidiano del telefono (come effettuare chiamate, navigare in Internet, guardare video e inviare e-mail).

Oltre ai risultati dei test, il report include consigli di sicurezza generali e informazioni per gli utenti di dispositivi Android. Vengono prese in considerazione le misure di sicurezza incorporate in Android, insieme all'effetto sulle app di sicurezza di terze parti. Sono inoltre forniti consigli di sicurezza per gli utenti Android.

Tutti i prodotti Android testati hanno superato i criteri di AV-Comparatives tranne Google.

Come tutti i report di test pubblici di AV-Comparatives, questi due report sono accessibili gratuitamente a questo link: https://www.av-comparatives.org/latest-tests/

Informazioni su AV-Comparatives AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. L'utilizzo di uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni di tutto il mondo ha creato un ambiente in condizioni reali per test davvero accurati.AV-Comparatives offre l'accessibilità dei risultati dei test AV a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

