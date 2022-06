Atletica: Assoluti al via domani a Rieti con la 10 km di marcia

23 giugno 2022 a

a

a

Rieti, 23 giu. - (Adnkronos) - È tempo di Campionati Italiani Assoluti a Rieti. La prima giornata della rassegna tricolore sarà dedicata alla marcia, nel percorso disegnato tra piazza Mazzini e piazza Marconi, lungo le mura medievali del centro cittadino. Nel pomeriggio di venerdì il tacco-e-punta darà il via all'evento con i primi due titoli italiani in palio, nel totale di 42 che saranno assegnati nell'intero weekend dello stadio Guidobaldi. Alle 17.45 lo start della gara femminile di 10 km, valida anche come Trofeo Anna Rita Sidoti, in ricordo dell'indimenticabile marciatrice azzurra. Tra le partecipanti, non mancheranno la milanese Valentina Trapletti (Esercito), quest'anno già campionessa italiana della 20 km ad Alberobello il 1° maggio e in top ten ai Mondiali a squadre di Muscat (nona), e la tricolore in carica della distanza Nicole Colombi (Carabinieri).

Tra le iscritte anche le altre bergamasche Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) a segno nella 35 km tricolore nel 2022 e Lidia Barcella (Bracco Atletica). A seguire, alle 18.45, scatterà la gara maschile, sempre sulla distanza dei 10 km. Riflettori sul tricolore in carica Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), in evidenza al Golden Gala Pietro Mennea dove ha siglato la migliore prestazione mondiale 2022 dei 3000 su pista. Chance pure per il vicecampione italiano della 20 km Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Michele Antonelli (Aeronautica) e gli under 23 Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno) e Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle).