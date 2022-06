Xiaomi: a vertice Italia arriva Thomas Ma

22 giugno 2022 a

Milano, 22 giu. - (Adnkronos) - Cambio al vertice di Xiaomi Italia: il gruppo infatti ha annunciato la nomina di Thomas Ma a nuovo General Manager, una scelta che pone l'accento su un mercato chiave a livello globale ed europeo. Laureato in Giornalismo Internazionale, e già Vice President CIS Region, Thomas Ma - che succede a Leonardo Liu, destinato a un nuovo incarico di rilievo internazionale - assume la guida del mercato italiano che, dal 2018 ad oggi, ha registrato risultati molto importanti, avvicinandosi a un pubblico sempre più vasto attraverso un'ampia offerta di prodotti".

“Xiaomi sta avendo un successo globale e l'Italia, in soli quattro anni, ha contribuito alla crescita e al posizionamento del brand a livello europeo” – sottolinea Ma. La sua nomina - si sottolinea in una nota - "si inserisce all'interno della strategia dell'azienda di accrescere la posizione di Xiaomi Italia sia nel settore smartphone sia in quello AIoT".

Proprio su quest'ultimo fronte il gruppo cinese ha compiuto in questi giorni una accelerazione, ampliando la propria gamma di prodotti Smart Life: si va dal laptop 2 in 1 Book S 12,4” alla Smart Band 7 (con schermo aumentato del 25%) passando per i nuovi tv A2. Ma Xiaomi rilancia la sua sfida per la mobilità urbana con l'Electric Scooter 4 Pro, dotato di un motore da 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e fino a 45 km di autonomia.