Ucraina: Serracchiani, 'bene conferma di ampio sostegno Parlamento a governo'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Il Parlamento ha dato al governo un indirizzo chiaro ed un sostegno convinto confermando la linea scelta all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

"Aiutare con tutti gli strumenti la resistenza di Kiev, rendere il sistema delle sanzioni sempre più efficace e stringente, agire perché si creino le condizioni per il cessate il fuoco, evitare una crisi alimentare globale: su queste direttrici il governo proseguirà, nell'ambito dell'intesa euroatlantica, per arrivare quanto prima a far tacere le armi e cessare la tragedia della guerra".

"La conferma dell'ampio consenso in Parlamento, testimoniato anche dall'astensione di Fratelli d'Italia sulla risoluzione della maggioranza, rende il governo più forte sui tavoli internazionali anche per ottenere quelle riforme che servono all'Europa per essere sempre più solidale ed efficiente e per procedere con più efficacia, penso all'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas, a tutelare le fasce sociali più deboli dall'aumento della bolletta energetica determinato dalla guerra".