Ucraina: premier Draghi alla Camera replica comunicazioni di ieri al Senato

22 giugno 2022 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto alla Camera replicando l'intervento di ieri al Senato. Nelle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles, il premier tra l'altro ha evidenziato come "l'L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi".

"Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione", ha sottolineato Draghi.