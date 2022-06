Ucraina: Difesa, 'russi hanno mezzi superiori, per ogni nostro sparo, sei in risposta'

22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Nonostante le grandi perdite del personale e dei mezzi il nemico supera i militari ucraini con gli armamenti e cerca di vincere esclusivamente con la quantità. In alcune zone per uno sparo dell'artiglieria degli ucraini ci sono 6 e più spari in risposta dai russi". Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian, citando le parole del portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motusianyk.