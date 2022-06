Ucraina: difesa Kiev, '5 navi e un sottomarino russi nel Mar Nero nord occidentale'

22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Oggi ci sono 5 navi russe e un sottomarino nel Mar Nero, equipaggiato con missili da crociera calibro 44, quindi la minaccia dal mare all'Ucraina meridionale e ad altre regioni rimane". Lo ha dichiarato durante la maratone informativa nazionale quotidiana il capo del centro di coordinamento congiunto delle forze di difesa meridionali Natalia Humeniuk.

“Un gruppo navale di forze nemiche è costantemente in servizio nella parte nord-occidentale del Mar Nero - ha precisato - Hanno condotto tutte le navi civili nei porti ucraini e non consentono la navigazione in questa parte del Mar Nero sotto la minaccia delle armi. In particolare, anche i portarazzi e i sottomarini che vi operano costantemente sono dotati di missili da crociera. A partire da questa mattina, ci sono 5 navi di superficie e un sottomarino in questa parte del Mar Nero, equipaggiati con missili da crociera calibro 44".

Secon do la Humeniuk, questi missili rappresentano una minaccia non solo per le regioni meridionali e la costa, ma anche per altre regioni dell'Ucraina, poiché la loro portata di bersagli a terra è di oltre 2.000 chilometri.