Superlega: Al-Khelaifi, 'per me è già morta'

oma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Per me la Superlega è già morta. Non capisco perché il Real Madrid che ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi poi dica che non gli piace giocarla". Lo dice il presidente del Paris Saint Germain e dell'Eca Nasser Al-Khelaifi in merito al progetto Superlega sostenuto da Juventus, Barcellona e Real Madrid. "Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non mi capacito perché i tifosi spagnoli siano contrari", aggiunge Al-Khelaifi a Marca.