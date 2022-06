22 giugno 2022 a

a

a

Antalya, 22 giu. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per la finale della sciabola femminile a squadre ai campionati europei di Antalya. Le azzurre Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro raggiungono l'atto conclusivo grazie al successo per 45-38 sull'Ungheria. L'Italia affronterà in finale la Francia che ha sconfitto 45-43 l'Ucraina nell'altra semifinale.