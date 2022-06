Nuoto: Mondiali, Fangio in semifinale nei 200 rana

22 giugno 2022 a

a

a

Budapest, 22(Adnkronos) - Francesca Fangio si qualifica per la semifinale dei 200 rana ai campionati del mondo di Budapest. La 26enne realizza il settimo tempo in 2'25"70. "Ho cercato di stare attaccata alla britannica (Molly Renshaw, ndr) perché so che ha il passo giusto; speravo di nuotare un tempo leggermente più basso, ma sono comunque soddisfatta. La gara l'ho gestita bene; in semifinale bisogna spingere e dovrò avvicinare il mio record (2'23"06, ndr)". Il miglior tempo delle batterie è della canadese Lauren Kesely Wog in 2'24"37.