NSS Yachting è prima in Europa per la vendita di catamarani

(Olbia 22 giugno 2022) - Lagoon Catamarans premia Simone Morelli, amministratore del gruppo NSS

La NSS Yachting di Simone Morelli ha vinto per il terzo anno di fila l'ambito premio messo in palio dal cantiere Lagoon che lo incorona come primo venditore di catamarani d'Europa.

Morelli, amministratore del gruppo NSS ed ufficiale in congedo della Marina Militare, è dealer del prestigioso marchio Lagoon dal 2013, cantiere di punta a livello internazionale per la produzione di catamarani da crociera dai 12 sino ai 24 metri di lunghezza.

«Il mercato dei catamarani da crociera è in continua espansione - spiega Morelli - In questi ultimi anni è la barca più richiesta dai turisti del charter nautico per le sue doti di comodità ma non solo. Anche molti armatori lo preferiscono come barca privata al posto del più tradizionale monoscafo. Il catamarano, infatti, affronta la navigazione in modo rilassante e sicuro e, oltre le indiscusse doti di stabilità, offre prestazioni eccezionali con consumi ridotti».

La cerimonia di premiazione dell'European Best Dealer è avvenuta a Barcellona, in Spagna, in occasione della Convention Lagoon e del taglio del nastro del Summer Tour europeo del nuovo modello prodotto dal cantiere, il Lagoon 51. L'iniziativa prevede un giro con scali nelle principali location mediterranee, oltre che in Spagna, in Francia e Italia dove si svolgerà la tappa più attesa, quella di Cala dei Sardi in Costa Smeralda dal 29 luglio al 1° agosto in cui la barca sarà protagonista di uno shooting tra le isole di Soffi e Mortorio nel Golfo di Cugnana.

«I grandi numeri di vendita del cantiere Lagoon sono l'indicatore della qualità e affidabilità del marchio - precisa Simone Morelli - mentre per quanto ci riguarda siamo stati premiati dalla fiducia dei nostri clienti ed è soprattutto grazie ai programmi di gestione che nuovi armatori scelgono il catamarano, una formula di acquisto che negli ultimi anni si è rivelata vincente».

NSS Group nasce nel 1998 in Sardegna come società di charter, inizialmente con 7 barche a vela e base a Portisco. Successivamente Simone Morelli ha creato il Marina di Cala dei Sardi nel golfo di Cugnana, un'oasi ecosostenibile dotata di tutti i servizi dedicati al diportista e a chi vuole trascorrere le proprie vacanze in barca nel più totale relax, nonché punto strategico per navigare tra le cale della Costa Smeralda, l'Arcipelago della Maddalena sino al Sud della Corsica. Oggi la NSS è leader sia nel settore della vendita di catamarani e imbarcazioni a vela che del charter nautico con una flotta di oltre 120 imbarcazioni e basi in Sardegna a Cala dei Sardi, in Toscana a Marina di Cala de Medici, in Campania nella Costiera Amalfitana, in Sicilia a Portorosa, nelle Isole Baleari a Maiorca e nell'isola di Grenada ai Caraibi. Una solida realtà che conta professionalità di alto livello.

· CONTATTI: Sito web: https://www.nssyachting.com