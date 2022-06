M5S: Conte, 'mio partito? Mai pensato, contro personalismi in politica'

22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il partito di Conte "lo ipotizzavate voi. Io non l'ho mai pensato e l'ho detto. Io sono contro i personalismi in politica. Se invece di guardare alle istanze dei cittadini, ci si accomoda – come la vecchia politica, la politica tradizionale – sulle sedie, nei palazzi è una prospettiva che non sarà mai la nostra". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Controcorrente' in onda questa sera su Rete 4.