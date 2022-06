22 giugno 2022 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Letta e Calenda sullo stesso palco a Lucca per la chiusura della campagna elettorale nel capoluogo toscano venerdì 24 giugno. Un evento significativo per la città, interessante anche per Roma. Ricordo che a Lucca per il secondo turno a favore del candidato sindaco del Pd, sono insieme la sinistra, i civici, Azione ed Italia Viva”. Lo scrive sui social il senatore dem Andrea Marcucci.