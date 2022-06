Bollette: nota Cdm, ok a dl contro rincari, liquidità a imprese stoccaggio gas

22 giugno 2022 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm.