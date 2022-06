Ue: Letta, 'Convenzione per via diritto veto, basta sponda Orban a Putin'**

22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Bisogna aprire la stagione di una Convenzione europea, come chiesto dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e il Parlamento Ue, una Convenzione che abbia l'obiettivo principale di togliere il diritto di veto e il voto all'unanimità per evitare, come successo anche negli ultimi mesi, di avere il solito Orban alleato di Putin in ogni passaggio". Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.