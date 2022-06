Fed: Powell, 'contro inflazione abbiamo strumenti e determinazione necessari'**

22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Alla Fed siamo consapevoli delle difficoltà che l'elevata inflazione sta causando" agli americani, ma "restiamo fortemente impegnati a riportare l'inflazione al ribasso e ci stiamo muovendo rapidamente" per abbassarla. Lo sottolinea il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, nella dichiarazione introduttiva della audizione alla commissione bancaria del Senato. Ma - assicura - "abbiamo sia gli strumenti necessari che la determinazione che serve per ripristinare la stabilità dei prezzi" per famiglie e imprese.

"È essenziale ridurre l'inflazione se vogliamo avere un periodo prolungato di solide condizioni del mercato del lavoro a vantaggio di tutti" aggiunge.