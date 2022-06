22 giugno 2022 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "In sostanza vi ringrazio per il sostegno a continuare sulla strada disegnata dal decreto-legge 14/2022". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.