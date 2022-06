Ucraina: risoluzione Sinistra italiana, 'offensiva diplomatica, basta invio armi'

21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - Il Parlamento impegna il governo "a lavorare nell'ambito del Consiglio Europeo per una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell'Unione Europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica". E' quanto si legge nella risoluzione di Sinistra italiana in vista del passaggio alle Camere del premier Draghi.

Tra le altre cose, il documento chiede di "informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del 'piano italiano per la pace' e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute" e "sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull'assistenza umanitaria, e lavorare per favorire una progressiva descalation e alla apertura di canali negoziali".