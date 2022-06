Ucraina: riprende vertice di maggioranza su risoluzione

21 giugno 2022 a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - E' ripreso il vertice di maggioranza sulla risoluzione sull'Ucraina aggiornato a stamattina dopo le sei ore circa di riunione di ieri. Presenti a palazzo Cenci, tra gli altri, per il governo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e il sottosegretario di Stato Vincenzo Amendola. Si discute, come hanno ribadito anche oggi alcuni partecipanti, del tema dell'aggiornamento del Parlamento sulle scelte del governo.