Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'ucraina in Europa e vuole lo status di paese candidato. Siamo stati tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza in Ue e in Occidente e per la prima volta l'ho fatto proprio in questo Parlamento, continueremo a farlo anche la Consiglio Ue". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue.