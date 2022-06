Scherma: Di Francisca, 'vittoria del fioretto a squadre fantastica, complimenti a Cerioni e alle ragazze'

21 giugno 2022 a

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - "E' stata una vittoria fantastica, uno spettacolo. Faccio i complimenti a Stefano (il ct Cerioni ndr) che se lo merita e alle ragazze che sono state eccezionali. Oggi aspettiamo i ragazzi". Elisa Di Francisca commenta così all'Adnkronos il successo delle azzurre del fioretto a squadre ai campionati europei di Antalya. Un cammino trionfale quello delle ragazze di Cerioni che in finale sconfiggono la Francia con un netto 45-25. "I risultati raggiunti in questa stagione tra Coppa del Mondo ed Europei confermano la bontà della scelta della federazione di puntare su Stefano che ha fatto un grande lavoro -aggiunge la campionessa olimpica del fioretto a Londra 2012-. Ora non si devono sedere sugli allori ma sono sicura che non lo faranno perché ci sono i mondiali in Egitto e poi sullo sfondo si intravedono già i Giochi di Parigi del 2024. La strada è lunga ma la si può percorrere con fiducia".