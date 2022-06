Nuoto: Mondiali, Zazzeri e Miressi in semifinale nei 100 stile libero

21 giugno 2022 a

Budapest, 21 giu. - (Adnkronos) - Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi si qualificano per la semifinale dei 100 stile libero ai campionati del mondo di Budapest. Il 27enne toscano è ottavo nelle batterie con 48"29. "Ho nuotato il personale in mattinata e sono contento. Ho cercato di esser più disteso possibile - afferma il nuotatore fiorentino, vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4x100 stile libero-. Ho buone sensazioni dal primo giorno e spero di avere chance oggi pomeriggio; ci tengo molto a questa gara perché sento che finora non mi sono espresso come avrei potuto in questa specialità".

Ancora prestazione in chiaroscuro di Miressi, anche lui vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4x100 stile libero, che chiude sedicesimo in 48"51 a un decimo dalla possibile esclusione. Una condizione che non arriva per il torinese che lo scorso anno non è ma salito sopra i 48" nei grandi appuntamenti e sancì la splendida stagione con l'oro mondiale in vasca corta ad Abu Dhabi. "Sono preoccupato. Non mi viene più bene il 100, sono condizionato dalla prestazione della staffetta. Sto cercando di resettare tutto dopo il primo giorno, ma stamattina non è andata bene e l'ingresso. Ho fatto mea culpa con i ragazzi l'altro giorno ma forse è ora di voltare pagina in semifinale", chiosa il vicecampione europeo lo scorso anno dietro l'assente russo Kliment Kolesnikov.

Davanti la questione oro sembra riservata al campione del mondo dei 200 stile libero il 17enne rumeno David Popovici, che nuota con frequenze alla Thorpe per un 47"60 che mette già sull'attenti il campione olimpico e mondiale in carica l'americano Caeleb Dressel, secondo in 47"95.