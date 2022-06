Nuoto: Mondiali, Razzetti in semifinale nei 200 misti

21 giugno 2022 a

Budapest, 21 giu. - (Adnkronos) - Alberto Razzetti in semifinale nei 200 misti ai campionati del mondo di Budapest. Il ligure, che nel pomeriggio nuoterà anche la finale dei 200 farfalla, centra l'ottavo tempo in 1'58"70 a meno di mezzo secondo dallo statunitense Chase Kalisz, il più veloce in 1'58"25.

"Ho avuto buone sensazioni in acqua -spiega Razzetti-. Certo il pomeriggio dovrò esser bravo a gestirmi perché molte volte delfino e misti si accoppiano nei pomeriggi iridati. Comunque in questa gara proverò ad avvicinare il primato italiano per regalarmi un'altra emozione domani".