21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Luigi sta sbagliando, ma non per questo dobbiamo essere contenti se se ne va. Io spero che ci ripensi. Non dimentichiamoci che è un pezzo di storia del Movimento 5 Stelle". Così l'ex ministro e senatore M5S Danilo Toninelli lasciando il Senato.