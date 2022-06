21 giugno 2022 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Non comprendo le motivazioni per cui nasce questa scissione. Bisogna dare il massimo contributo per trovare delle soluzioni ai problemi del Paese. M5S è impegnato su questo". Lo dice il ministro per i Rapporti al Parlamento, Federico d'Incà, lasciando il Senato.