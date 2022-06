Gdf: Mattarella, 'presidio per tutela principi costituzionali giustizia e solidarietà'

21 giugno 2022 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Nella ricorrenza del 248/mo Annuale della Fondazione mi è grato rivolgere alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza l'espressione dei sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il contributo dato all'affermazione della legalità nei contesti economici e finanziari per il raggiungimento di principi di autentica libertà e responsabilità. Moderna forza di polizia, la Guardia di Finanza è un presidio nel perseguimento degli obiettivi di giustizia fiscale indicati dall'articolo 2 della Costituzione nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. La vostra professionalità è riconosciuta e apprezzata ovunque, tanto da diventare un modello di riferimento anche a livello internazionale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del 248/mo Annuale della Fondazione.

"La Medaglia d'Oro al Merito Civile, attribuita alla Bandiera di Guerra per il 50/mo anniversario della costituzione del comparto Antiterrorismo-Pronto Impiego, è testimonianza significativa -scrive ancora il Capo dello Stato- del ruolo svolto nel contrasto ai flussi finanziari di sostegno ai gruppi criminali e della violenza eversiva".

"Un commosso omaggio -conclude Mattarella- va ai tanti Finanzieri caduti e feriti nel tempo. Ai loro familiari rinnovo la vicinanza e la gratitudine degli italiani. In questa giornata di solenne celebrazione, giungano a tutti i Finanzieri, in servizio e in congedo e alle rispettive famiglie, l'apprezzamento e il caloroso augurio del Paese".