Energia: Renzi, 'partiti siano uniti fino a fine anno su questi temi'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "La mia proposta è che da qui a fine anno tutti i partiti mettano da parte le legittime, ancorché discutibili, bandierine sui singoli provvedimenti del passato. Lo dico per primo a me stesso. Proviamo su un'idea di fondo, in questi sei mesi, ad affermare un unico rifiuto del no, quello di ragionare in modo ideologico". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento all'evento di Energia futura.

"Su questi temi abbiamo la crisi energetica, la carestia in 20 Paesi africani, la siccità, le cavallette in Sicilia. Una cosa facciamo: su questi temi uniamo le forze politiche fino a dicembre", ha aggiunto il leader di Iv.