Carrara: Ferri (Iv), 'il Pd non mi ha voluto, il mio polo del 15% con la destra'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B" e "Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista". Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco a Carrara Cosimo Ferri, a Repubblica, a proposito del secondo turno delle amministrative dove si è apparentato con il candidato di area di destra.

Al Pd "io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B", cioè "un posto in giunta a uno dei miei", spiega Ferri. "Non posso pensare che mi giudichino impresentabile. Ho preso il 15 per cento in un mese! Il mio è un piccolo polo riformista", aggiunge l'esponente di Iv.