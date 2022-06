Canottaggio: Abbagnale, 'nella nostra storia si sono identificati in tanti, bello riviverla in un docufilm'

21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - "E' un piacere e un onore poter rivivere la nostra storia umana e sportiva in un documentario, sarà una bella cosa. Seguirò in prima persona parte delle riprese, sarà un'opera molto aderente alla realtà, ci stanno lavorando dei professionisti di alto livello, speriamo piaccia e abbia un buon seguito di pubblico". Lo dice all'Adnkronos Giuseppe Abbagnale in merito al docufilm "Due con", che ripercorre la storia sua e del fratello Carmine, leggende del canottaggio italiano negli anni '80 e '90. Il documentario, di cui sono già cominciate le riprese a Castellammare di Stabia, andrà in onda in autunno sulle reti Rai.

"In quegli anni abbiamo portato il canottaggio a livelli di popolarità mai raggiunti prima -ricorda il presidente della federcanottaggio-. Tanti italiani ci hanno seguito con affetto anche perché nella nostra storia fatta di sacrificio e passione si sono identificati in tanti. 'Due con' ripercorrerà la carriera mia e di mio fratello, spazio importante avranno anche il nostro timoniere Peppiniello Di Capua e il nostro allenatore Giuseppe La Mura, fondamentale in tutti i nostri successi".