Cannabis: Magi, 'ora rapidamente in Aula per dibattito e voto'

21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “Ho depositato la proposta sulla legalizzazione della coltivazione domestica di cannabis per uso personale e sulla riduzione delle pene per i reati di lieve entità alla fine del 2019, per modificare almeno queste parti del Testo unico sugli stupefacenti in mancanza di condizioni politiche per una più ampia riforma. Il termine delle votazioni in commissione Giustizia è un fatto positivo, ora si arrivi rapidamente al dibattito e al voto in Aula". Lo afferma Riccardo Magi, presidente di Più Europa.

"È un'occasione preziosa -aggiunge- per cominciare a riformare politiche iper repressive, dannose e controproducenti per la salute dei cittadini, per la lotta alla criminalità, per l'impatto sul sistema penitenziario e dell'amministrazione della giustizia. La norma peraltro recepisce le indicazioni al Parlamento arrivate dalla Conferenza nazionale sulle droghe tenutasi a Genova nell'ottobre scorso, l'appuntamento istituzionale che in base alla legge è preposto a fornire al legislatore le indicazioni per le modifiche da apportare alla legge".