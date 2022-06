Ambiente, 'Blue economy, ambiente e sostenibilità' al Porto Antico di Genova

21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 20 giu. (Labitalia) - A Genova, in occasione della Rolex Giraglia 2022, Arca Fondi Sgr e Banca Carige hanno organizzato al Porto Antico una tre giorni (16-17-18 giugno) dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale. Al think talk 'Blue economy, ambiente e sostenibilità', svoltosi sabato sera presso l'Nh Marina di Genova, hanno partecipato istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell'economia e delle imprese, per promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità. “Credo che la nostra industria debba essere in prima linea”, sostiene Ugo Loeser (ad di Arca Fondi Sgr) che aggiunge: “Gestiamo in Italia, come in industria del risparmio gestito, 2500 miliardi di risparmi e quindi indirizzarli in una direzione o nell'altra fa sì che l'economia possa in qualche modo cambiare, ristrutturarsi. Questo enorme potere ci dà un'enorme responsabilità di cercare di utilizzare questi enormi capitali di cui l'industria dispone per andare verso un futuro sostenibile”.

Per il presidente di Banca Carige, Gianni Franco Papa, la sostenibilità è “il futuro della del mondo intero. Banca Carige è vicina alle imprese, vicina al territorio, è vicina alle famiglie. Puntiamo molto nell'aiutare le imprese a sviluppare un modello di crescita sostenibile, perché le imprese devono essere aiutate in questo”. Matteo Bigarelli, dg Banca Carige, sostiene che “le banche, in particolare, sono richieste anche dalla vigilanza, di muoversi nella direzione di mettere in campo politiche per il territorio che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità” e conclude: “non ci può essere sviluppo senza sostenibilità e soprattutto, non può essere una moda ma deve essere un obiettivo concreto”.

Tra le attività proposte in parallelo con i laboratori ed i talk organizzati presso la location 'a terra', i piccoli degenti dell'Ospedale Gaslini sono stati protagonisti di un'iniziativa speciale: pulire il mare dalla plastica, come racconta la Direttrice Generale dell'Associazione “Il Porto dei Piccoli", Gloria Camurati: “Un'esperienza bellissima per i nostri bambini perché hanno potuto unire sport, divertimento ed evasione. Ricordiamoci che i bambini di cui ci occupiamo noi, sono bambini con fragilità. Poter dare un momento di evasione è sicuramente una cosa eccezionale e poi la cultura del rispetto dell'ambiente, quindi essere gli stessi attori a pulire il mare e capire quanto è importante preservarlo e prendersene cura”. Presenti all'evento anche Andrea Razeto, vice presidente Confindustria Nautica, Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria e Pietro Piciocchi, Assessore al Pnrr del Comune di Genova. La competizione velistica Rolex Giraglia, con la sponsorship di Banca Carige e Arca Fondi Sgr, è andata al Maxi 100 Magic Carpet 3 che ha preceduto Maxi 100 Arca Sgr.