21 giugno 2022 a

a

a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - No comment di Beppe Grillo sull'addio di Luigi Di Maio, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell'Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: "Ah, attenda un attimo...Paaarviiiiin - si appella alla moglie - siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, non posso risponderle", dice riagganciando il telefono.