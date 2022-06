Ucraina: Letta, 'lavoriamo per accordo, non possiamo dividerci nel sostegno al Governo''

20 giugno 2022 a

a

a

Alessandria, 20 giu. (Adnkronos) - "Spero che in Parlamento si riesca a trovare un accordo, un'intesa. In questo momento penso che dividersi sia una cosa negativa, in questo momento bisogna rendere più forti possibili le ragioni dell'unità, noi lavoriamo perchè l'Italia sia più unita e sia unita a sostegno dell'impegno e dello sforzo di pace che il Governo e gli altri Paesi europei stanno mettendo. Credo che in questo momento sia assolutamente fondamentale che il Governo sia sostenuto nel suo sforzo unitario per la pace, l'unità dei Paesi europei e l'Italia deve fare la sua parte. Quindi bisogna fare tutto il possibile perchè prevalga l'unità e questo è lo sforzo che noi stiamo mettendo, perchè gli ucraini sentano fino in fondo il sostegno e l'aiuto che noi dobbiamo dare a loro". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti ad Alessandria.