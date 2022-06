Ucraina: Kiev, 'russi schierano divisione missilistica antiaerea nel Bryansk'

20 giugno 2022 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il nemico ha schierato la divisione missilistica antiaerea S-300V4 nella regione di Bryansk". Lo ha scritto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, nel comunicato quotidiano sull'andamento delle operazioni belliche contro la Russia. "In direzione nord - si legge nella nota - il nemico continua a tenere fino a tre gruppi tattici di battaglione della 1a armata Panzer del distretto militare occidentale e unità aviotrasportate per coprire il confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk. Invece, la situazione nelle aree di Volyn e Polissya non è cambiata in modo significativo, mentre i russi hanno effettuato bombardamenti di artiglieria nell'area dell'insediamento di Seredina-Buda nella regione di Sumy. Nella direzione di Slobozhansky, il nemico ha lanciato un attacco aereo e ha sparato con l'artiglieria nelle aree degli insediamenti di Tymofiyivka e Morozova Dolyna. Nella direzione di Kharkiv, gli sforzi principali russi sono concentrati sull'impedire alle forze di difesa di avanzare verso il confine di stato dell'Ucraina. Il nemico ha sparato intensamente contro gli insediamenti di Kozacha Lopan, Mali Prokhody, Dementiivka, Petrivka, Verkhniy Saltiv, Rubizhne e la periferia di Kharkiv".

"Nella direzione est, il nemico ha sparato dall'artiglieria e dai lanciagranate a propulsione nelle aree di Chepil, Pryshib, Protopopivka, Velyka Komyshuvakha, Dibrivne, Vernopillya, Mayak, Kurulka, Bogorodichne, Mazanivka, Krasnopillya e Krasnopillya. Verso il Donetsk, il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali sulle direzioni Severodonetsk e Bakhmut, con uso intensivo dell'aviazione. Verso Severodonetsk, il nemico ha sparato da canne e artiglieria a reazione contro gli insediamenti di Lysychansk, Sirotyne, Voronove, Borivske, Bila Hora, Ustynivka, Myrna Dolyna, Toshkivka, e ha effettuato attacchi aerei con velivoli Su-25 vicino a Bila Dora e Myra Ora. I combattimenti continuano per stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk. In direzione Bakhmut , durante il giorno, il nemico ha sparato artiglieria e lanciagranate a propulsione a razzo nelle aree di Orikhove, Zolote-3, Mykolayivka, Berestove, Belogorovka, Yakovlivka, Pokrovske, Klinove, Zaitsevo e New York. Il nemico ha lanciato un attacco aereo vicino a Yakovlevka e attacchi missilistici vicino a May, Dolomiti e Zaitsev".

"Nelle direzioni Lyman, Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhia, sta cercando di impedire il raggruppamento di unità delle nostre truppe. Ha effettuato bombardamenti di artiglieria di vario calibro nelle aree di Kalinovo, Ocheretyne, Berdychi, Zhelanne, Tonenke, Severnye, Orlivka, Semenivka, Vesele, Avdiivka, Netaylove, Vodiane, Opytne, Pervomaiske, Pisky, Krasnohorivka, Pavkhanka, Pavnoivka, Mariinsky. Velyka Novosilka, Vremivka, Olhivske, Zelene Pole, Novopil, Temyrivka, Poltavka, Malynivka, Chervone, Zaliznychne, Huliaipilske, Novodanylivka, Orikhiv e Kamyanske. Il nemico ha lanciato un attacco aereo con due Su-25 vicino al villaggio di Pryshib e un attacco missilistico vicino al villaggio di Mayaki. Nella direzione di Avdiivka , ha colpito con aerei Su-25 nelle aree di Shevchenko e Vugledar. In direzione sud, il nemico sta concentrando i suoi sforzi sul mantenimento delle frontiere occupate e sull'impedire l'avanzata delle nostre truppe. Non ha intrapreso azioni attive. Ha sparato con l'artiglieria nelle aree di Chervonyi Yar, Murakhivka, Kalynivka, Zelenyi Hai, Kvitneve, Polyana, Chervona Dolyna, Shiroke, Blagodatne, Zorya e Lupareve. Nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, l'obiettivo principale del gruppo navale nemico è bloccare le navi civili nella parte nord-occidentale del Mar Nero".