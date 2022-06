Ucraina: capo ufficio presidenziale, 'no a scambio fra sblocco porti e fine sanzioni'

20 giugno 2022 a

a

a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Siamo contrari ad abolire le sanzioni in cambio allo sblocco dei porti. Noi vediamo lo sblocco dei porti come l'unica possibilità di garantire l'export pieno dei nostri prodotti agricoli, che è un fattore importante della sicurezza alimentare. Personalmente io mi tengo in contatto con il segretario generale dell'Onu Guterres che si occupa di questi negoziati. Capiamo bene debbano esserci e lo ritengo possibile. Ma ci servono delle garanzie di sicurezza". Lo ha detto in un'intervista al media ucraino 'Lb' Andriy Yermak, capo dell'ufficio di presidenza ucraino.