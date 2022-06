20 giugno 2022 a

Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si qualificano per la finale dei 50 rana ai campionati del mondo di Budapest. Il 22enne lombardo fa segnare il miglior tempo in 26"56, mentre il 18enne romagnolo è quinto in 27"01.