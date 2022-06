Milano: ripartono da domani i buoni taxi per i cittadini in difficoltà

20 giugno 2022 a

Milano, 20 giu.(Adnkronos) - Tornano da domani, a Milano, i 'buoni taxi' per consentire alle persone in difficoltà economiche o motorie di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti mediante taxi o noleggio con conducente (Ncc) con una copertura del 100% dell'importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro, per un totale di 200 euro a buono emesso. Lo rende noto il Comune di Milano, precisando che i buoni saranno "eventualmente rinnovabili", fino ad esaurimento fondi.

Potranno beneficiare di questa opportunità i cittadini residenti nel capoluogo a partire dal 65esimo anno di età, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative, quelle con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, e quelle soggette a terapie salvavita.

A questo elenco si aggiungono le persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione. Per tutti, il beneficio è valido anche se accompagnati.

Per coloro che si sono già iscritti alla piattaforma del Comune, la nuova opzione partirà in automatico; per i nuovi utenti, invece, sarà necessario pre-iscriversi al servizio attraverso la piattaforma online, rilasciando i propri dati anagrafici e autocertificando la propria appartenenza ad una delle categorie beneficiarie dell'agevolazione. Chi aveva un credito residuo della precedente iniziativa, potrà utilizzarlo anche quest'anno. L'utente riceverà una conferma di attivazione e quando vorrà usare l'agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria al tassista che ha aderito all'iniziativa, il quale grazie all'app già scaricata sul cellulare, inserirà il codice fiscale dell'utente per la verifica e a fine corsa il costo del viaggio.

I tassisti che vorranno aggiungersi a quelli che lo hanno già fatto, devono scaricare sul proprio cellulare la app 'BuoniviaggioMi', sviluppata da Telepass con il Comune di Milano. Il sistema calcola automaticamente l'eventuale quota in carico al cittadino o alla cittadina che procederà al pagamento immediato, mentre la parte restante sarà accreditata direttamente al tassista dal Comune di Milano.

I tassisti che hanno finora aderito all'iniziativa scaricando l'app e registrandosi per il servizio sono 3.005. Sono 5.011 i beneficiari che hanno usufruito del servizio almeno una volta, per un totale di 50.106 viaggi totali.