M5S: staff comunicazione, 'via a pedate? In consiglio nazionale mai usati toni offensivi'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "In merito all'articolo pubblicato dal sito Il Foglio.it, dal titolo 'Cacciamolo a pedate. No, se ne andrà da solo. Il processo a Di Maio è uno psicodramma nel M5S', e alle ricostruzioni simili apparse oggi anche su altri quotidiani, si precisa che nel corso del Consiglio nazionale di ieri sera non sono mai state pronunciate frasi dai toni offensivi e volgari come quelle riportate. La discussione si è svolta con modi e toni assolutamente rispettosi che nulla hanno a che vedere con le frasi riportate oggi sui giornali". Così lo staff comunicazione del M5S.