M5S: Salvini, 'non è il massimo scontro tra ministro Esteri e suo partito'

20 giugno 2022 a

a

a

Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Avere un ministro degli Esteri sconfessato dal suo partito con una guerra in corso non è il massimo della vita, perchè rappresenta l'Italia. Spero, ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopodomani in Parlamento la maggioranza parli di pace, non di guerra. Sicuramente lo scontro che va avanti da tempo tra Conte e Di Maio non aiuta". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.