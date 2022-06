Lombardia: Fontana, 'prossima settimana incontro vertici centrodestra su candidato'

20 giugno 2022 a

Milano, 20 giu.(Adnkronos) - Un incontro tra i vertici del centrodestra per decidere quale sarà il nome del prossimo candidato alla presidenza della Regione Lombardia. E' quello che, assicura Attilio Fontana, ci sarà la prossima settimana, non appena sarà completato il secondo turno delle amministrative: "Lo ha detto anche Salvini recentemente -ricorda Fontana- l'incontro ci sarà non appena avrà la possibilità di concentrarsi su questi altri problemi".

Interpellato a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo respiratore pediatrico donato da Asm all'ospedale Vittore Buzzi di Milano, il governatore dice: "Aspettiamo domenica e poi credo che dalla prossima settimana il centrodestra si incontrerà". La riunione potrebbe servire a chiarire chi sarà a correre per la coalizione di centrodestra, date le ipotesi di una possibile candidatura di Letizia Moratti.