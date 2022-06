Lavoro: sit-in dipendenti Zara su via del Corso, 'migliorare condizioni lavorative'

20 giugno 2022 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sit-in dei dipendenti di Zara, la famosa catena di abbigliamento, in via del Corso, a due passi da Palazzo Chigi. Dove la polizia ha rafforzato la propria presenza, con un blindato spostato nel piazzale antistante la sede del governo. I dipendenti di Zara sono scesi in piazza per chiedere un miglioramento delle proprie condizioni lavorative, in particolare trasformare i part time in full time, adeguamento dei livelli retributivi e buoni pasto senza scadenza.